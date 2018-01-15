Забирают свободу протеста? 60% Новосибирска закрыто для митингов

Анна Алябьева, , 16:11 — REGNUM

Новосибирск неоднократно называли «политической столицей» России за активность её жителей и многочисленные акции протеста, проходящие в городе. Тарифные митинги, противостояния вокруг мусорной и мостовой концессий, пикеты и голодовки дольщиков. И это лишь малая часть тех акций протеста, в которых жители Новосибирска принимали активное участие.

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Новосибирцы не раз повторяли, что готовы отстаивать свои права, выходя на улицы города. И не раз использовали такую возможность в стремлении доказать представителям местной власти, что к мнению и словам горожан тоже стоит иногда прислушиваться.

Однако возможности доказать свою правоту или отстоять своё мнение у новосибирцев остаётся всё меньше шансов, а точнее сказать, территорий. На 56,65% мест в Новосибирске митинговать нельзя. Такие цифры озвучены в рамках совместного исследования газеты «Коммерсантъ» и правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо». По итогу спецпроекта была составлена карта российских городов с отмеченными местами, где вступившими в последние годы законами запрещено митинговать. Для сравнения: в Москве таких территорий — 1,94%, в Санкт-Петербурге — 4,73%, в Екатеринбурге — 24,83%, Красноярске — 11,04%, а в Казани — 35,95%.

«Жилая часть Новосибирска практически полностью закрыта для возможных публичных мероприятий, хотя в городе есть девять гайд-парков. Региональный закон включает в число запрещённых мест не только административные здания, но и «объекты жизнеобеспечения и связи» и «объекты социальной инфраструктуры», к которым при желании можно отнести всё что угодно», — пишет издание.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин заявляет, что трендом последних лет, активно проводимым властями, «является максимальное затруднение реализации права на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, закрепленного статьёй 31 Конституции РФ».

«Новосибирск, начиная с конца 1980-х годов, традиционно является наиболее «протестным городом» в зауральской части России, а в последнее время протестные акции наиболее активно используются несистемными политическими силами, прежде всего сторонниками Навального. Также традиционно наибольшее число митингуюших собирается на мероприятия в центральной части города. Именно этим, предполагаю, и вызвано резкое сокращение числа возможных площадок для проведения акций протеста», — отметил ИА REGNUM Пучкин, подчеркнув, что все эти ограничения не оправданны.

Но, утверждает политолог, ввиду растущей апатии и атомизации городского сообщества они не вызывают сколь-нибудь серьёзного недовольства со стороны значительной части горожан.

А вот руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов напоминает, что Новосибирск — город, известный своей политической активностью.

«Если бы составители рейтинга потратили некоторое время на мониторинг социальной активности населения в тех регионах, о которых пишут, то они бы обратили внимание на то, что их данные не соответствуют действительности. Есть всё-таки значительная разница между понятиями «могут не согласовать» и «запрещено». А потому составителям подобных рейтингов стоит учитывать не только нормативные документы (а я надеюсь, что они их внимательно прочитали), но и реальную политическую активность городов», — сказал ИА REGNUM Антонов, комментируя цифры.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина заявила ИА REGNUM, что реготделение уже несколько месяцев пытается решить проблему со свободой митингов и пикетов в Новосибирске, в том числе через омбдусмена по правам человека.

«То, что творится у нас в городе, — неприемлемо и является нарушением Конституции. И дело даже не в том, что наш региональный закон позволяет отказать в проведении практически любой акции в нашем городе на 60% площади, но и в том, что даже на разрешённых площадках мэрия придумывает поводы, чтобы отказать гражданам в праве высказать своё мнение. Мы ещё в ноябре предложили омбдусмену провести круглый стол по этой актуальной проблеме. Буквально на днях нам пришёл ответ, что проведение такого круглого стола возможно только во втором квартале, потому что так хочет мэрия. То есть когда обсуждать проблему, решает тот, кто, по нашему мнению, эту проблему создаёт», — подчеркнула Каверзина.

По её мнению, «когда власть так изгаляется над правами человека, то сама власть подталкивает людей к нарушениям и несанкционированным акциям».

«Полиция будет задерживать людей, вышедших на мирные акции, отчуждение между гражданами и властью будет расти, легитимность власти рушиться, а вот дальше — или полная пассивность, или, наоборот, жёсткая активность. И никакого сотрудничества», — предполагает она.

Политолог Сергей Бирюков указывает, что Новосибирск долгое время пользовался заслуженной репутацией динамично развивающегося и относительно деполитизированного мегаполиса.

«Баланс был нарушен вследствие резкого возрастания митинговой активности в течение прошедшего года. Следует признать, что решение муниципального руководства ограничить пространство митинговой активности отражает запросы значительной части новосибирцев. Сумеют ли местные и российские лидеры общественного мнения изменить подобные настроения — остается вопросом», — подчеркнул ИА REGNUM Бирюков.

Заместитель председателя комитета мэрии Новосибирска по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский при этом, пишет «Коммерсантъ», утверждает, что уведомления на акции, которые подаются в соответствии с требованиями 54-ФЗ, согласовываются.

«Если мы не готовы предоставить одну площадку, предлагаем альтернативный вариант. Поскольку действуем строго в соответствии с законом, который регламентирует, где запрещено проводить акции, а где нет. В частности, в регионе нельзя проводить различные акции возле объектов культуры, спорта, образования и жизнеобеспечения и связи, — подчёркивает он. — Иногда отказ в согласовании выдается из-за несоответствия целей законодательству».

По словам представителя власти, до 2016 года были вопросы к уведомлениям по поводу монстрации.

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Но последние два года шуточное первомайское шествие в Новосибирске проходит как культурно-массовое мероприятие, и уведомление не требуется. Что касается антитарифных митингов, акции протеста против мусорной концессии, то они, подчёркивает Полянский, были согласованы на заявленных местах либо на альтернативных площадках.

В то же время генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что одной из главных задач для его ведомства в 2018 году является недопущение социальной напряженности и несогласованных акций протеста.

«Одной из главных задач является обеспечение законности во время кампании по выборам президента России, недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций, других нарушений, угрожающих стабильности и общественной безопасности», — сказал генпрокурор на торжестве в честь 296-й годовщины создания Генпрокуратуры.

Согласно официальным данным, в 2017 году в мэрию Новосибирска было подано более 1,4 тыс. уведомлений о проведении различных акций: из них на митинги приходилось 607 уведомлений, на пикеты — 772, на шествия — 73 и на демонстрации — 46. Не состоялись из них 154 акции. При этом в 2016 году было заявлено более 5 тыс. различных акций, из них не состоялось более 1,5 тысяч.

Отметим, что согласно п. 2 ст. 8 ФЗ от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся: территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо‑ и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи; территории, непосредственно прилегающие к резиденциям президента РФ, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.

Согласно ст. 1.2. закона Новосибирской области от 10 декабря 2004 года N 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области», местами, в которых запрещается проведение публичного мероприятия, являются: объекты жизнеобеспечения и связи; объекты социальной инфраструктуры, в том числе здания и другие объекты, занимаемые организациями культуры, расположенными на территории городских населенных пунктов, физкультурно-оздоровительными и спортивными организациями, детскими учреждениями и образовательными организациями; здания и другие объекты, занимаемые федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия, предоставляющими государственные и (или) муниципальные услуги, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; территории, непосредственно прилегающие к зданиям и другим объектам, указанным выше.