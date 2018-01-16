София, 16 января, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Понятия коммунизм, тоталитарное государство, репрессивный аппарат, террор, советизация, экспроприация будут включены в новый учебный курс в болгарских школах «История и цивилизации» для 10-го класса. Соответствующая программа утверждена министерством образования и науки республики, сообщило 15 января болгарское издание «Дневник».

Руины мемориала на горе Бузлуджа, Болгария

Как отмечается, указанные понятия будут изучаться в рамках предмета наряду с такими терминами, как приватизация, глобализация. Цель нововведений состоит в том, чтобы научить болгарских школьников «пониманию процессов», пояснили в министерстве.

Учебная программа «История и цивилизации» для 10-го класса разработана как целостный курс по национальной истории — от древности до наших дней. При этом в программе усилен патриотический акцент и отдельное внимание уделено событиям новейшей истории Болгарии.

В министерство образования республики подчёркивают, что в учебной программе отведено место только фактам, без оценочной интерпретации. Вместе с тем один из авторов нового курса, профессор Американского университета в Болгарии (AUBG) Эвелина Келбечева рассказала изданию, что все новые понятия в курсе «уточняются с точки зрения современного состояния историографии».

Из опубликованной министерством программы следует, что после обучения болгарские школьники должны быть в состоянии привести примеры политического террора, репрессий и нарушений гражданских и политических прав человека, а также «зависимости болгарской внешней и внутренней политики от СССР».

Также десятиклассники по итогам прохождения курса должны быть готовы «дать характеристику единоличной власти» главы ЦК Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова.

Новый образовательный курс утверждён министерством образования Болгарии по итогам общественного обсуждения проекта, которое проходило осенью минувшего года. Следует отметить, что проект встретил немало критики, как стороны специалистов, так и со стороны ряда политических партий. При этом одни критики отмечали, что курс не в полной мере освещает «всю преступность коммунистического режима» в Болгарии, а другие указывали, что прохождение курса «не обеспечивает получения целостных и комплексных знаний учащихся» о коммунистическом периоде.

Отметим, что, согласно исследованию, проводившемуся в Болгарии в 2014 году, 79% представителей возрастной группы от 16 до 30 лет заявляют, что им ничего не известно о коммунистическом прошлом страны и развитии Болгарии в период 1944—1989 годов.

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