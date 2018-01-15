Нижний Новгород, 15 января, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую структуру регионального правительства. Об этом он заявил на оперативном совещании 15 января, сообщает пресс-служба главы Нижегородской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин

Согласно распоряжению, подписанному Никитиным, новая структура правительства предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей главы региона.

Кроме того, губернатор назначил исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Сергея Ефимова. Также исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Антон Шаклунов. Вновь назначенные министры преступят к своим обязанностям 16 января. Обоим главам ведомств еще не исполнилось 40 лет.

Ефимов ранее работал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», а затем в Минпромторге России. Шаклунов в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по специальностям «нейрохирургия» и «лучевая диагностика, лучевая терапия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе в правительство Нижегородской области вошли Сергей Баринов в качестве исполняющего обязанности министра инвестиций, земельных и имущественных отношений и управляющий делами правительства области Андрей Бетин. Баринов до этого работал заместителем генерального директора по внутреннему аудиту ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Госкорпорации «Роскосмос». Бетин — в подведомственных организациях Минпромторга России и госкорпорации «Ростех».