Старый Оскол, Белгородская область, 15 января, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В городе Старый Оскол (Белгородская область) 15 января состоялся конкурс на замещение должности главы администрации округа. Об итогах конкурсного отбора сообщила пресс-служба органов местного самоуправления.

PressStO Экс-мэр Старого Оскола Александр Гнедых

Конкурсная комиссия состояла из шести человек, трое из которых были назначены Советом депутатов, трое — губернатором. Глава региона Евгений Савченко в комиссию назначил председателя комитета облдумы по законодательству и местному самоуправлению Федора Сулима, заместителя руководителя администрации губернатора — начальника контрольного управления губернатора Елену Долманову и заместителя начальника департамента — начальника управления государственной службы и кадров департамента кадровой и внутренней политики области Нину Иванову.

Совет депутатов в комиссию назначил депутата от КПРФ Ивана Гриднева, заместителя председателя Общественной палаты Старооскольского городского округа третьего созыва по общим вопросам Ивана Гусарова и депутата от «Единой России» Ирину Дружинину.

Заявки подали трое кандидатов: первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, врио главы администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, адвокат Белгородской областной коллегии адвокатов, депутат горсовета от КПРФ Эдуард Журналев и председатель правления Старооскольского районного потребительского общества Владимир Стрельников.

На заключительном этапе конкурса комиссия рассмотрела документы кандидатов, провела с каждым из них индивидуальное собеседование и ознакомилась с программами эффективного развития городского круга. На каждом этапе конкурса кандидаты получали баллы.

Больше всего баллов получил Александр Сергиенко: 289. Эдуард Журналев набрал 172 балла, Владимир Стрельников — 139 баллов. Имя нового главы Старооскольского городского округа назовут депутаты, которые проведут голосование на внеочередном заседании 19 января.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущий мэр Александр Гнедых был отправлен депутатами в отставку. Летом его отчет о годовой работе администрации депутаты и руководители крупнейших региональных предприятий «забраковали», работу назвали неудовлетворительной. «Работу над ошибками» — ответы Гнедых на интересующие народных избранников вопросы — также не приняли, отправив главу округа в принудительную отставку.

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Гнедых с таким решением не согласился, ссылаясь на конфликт с «самопровозглашенной старооскольской элитой», которой он якобы перешел дорогу. Свои права бывший мэр собирается отстаивать в суде.