Воронеж, 15 января, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Решение по «делу яблоневого сада» принял арбитражный суд Воронежской области 15 января. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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Речь идет об одном из земельных участков по адресу улица Шишкова, 140 «б», которые ранее находился в федеральной собственности и использовался Воронежским государственным аграрным университетом «под плодовые насаждения» — последние несколько десятилетий на этом участке находится яблоневый сад.

В конце 2015 года стало известно о планах по застройке компанией «Выбор» (гендиректор — депутат Воронежской областной думы Александр Цыбань) территории яблоневого сада ВГАУ. Против активно выступили жители города, а при прокурорской проверке выяснилось, что земля находилась в федеральной собственности. СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве.

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Между тем, прокуратура направила иски в арбитражный суд к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области и обществу с ограниченной ответственностью «Спартан» о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков. Позже прокуратура дополнила исковые требования еще и пунктом об изъятии земель у последних приобретателей — ООО «Выбор» и ООО «Атлант».

Сегодня, 15 января, суд удовлетворил иск о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка по ул. Шишкова, 140б, площадью более 52 га. Добавим, что сумму причиненного ущерба от ухода только этого участка из федеральной собственности оценили в 800 млн рублей.

При этом в удовлетворении требований прокурора об изъятии земель у ООО «Выбор» отказано.

Как пояснили в прокуратуре, решение об обжаловании постановления суда (а на это законом отведено 10 дней) будет принято после того, как будет получено решение.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября арбитраж вынес решение о возвращении в собственность государства другого спорного участка яблоневого сада — в 24,4 га.