Ташкент, 15 января, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в 2017 году вырос почти на 15% и составил $708,8 млн, сообщает 15 января «Подробно.uz» со ссылкой на данные Госкомстата республики.

Гранаты

В общем объемеплодоовощной продукции доля плодов и ягод составила 35,9% (рост на 17%), овощей — 30,7% (рост на 18,6%), винограда — 22,5% (рост 12,2%) и продуктов переработки плодоовощной продукции — 4,1% (рост на 49,9%).

Основными странами-потребителями продукции из Узбекистана являются Россия, Киргизия, Турция, Китай, Ирак и другие государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёевв ходе видеоселекторного совещания сообщил, что в 2017 году экспорт продукции из Узбекистана вырос на 15%.

На совещании были подняты вопросы расширения экспорта овощной продукции, а также отмены части лицензий таможенного комитета.