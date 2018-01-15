Москва, 15 января, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Следствие увеличило размер ущерба, причинённого государству в рамках уголовного дела «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова, в два раза — с 68 до 133 млн рублей. Об этом сегодня, 15 января, сообщила журналистам адвокат Ирина Поверинова, которая представляет интересы одной из фигуранток этого дела — директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

Col. Hans Landa Кирилл Серебренников

«Согласно обвинительному заключению, сумма ущерба составляет 133 млн», — рассказала Поверинова.

Также она подтвердила ранее поступившую в СМИ информацию о том, что следствие по делу «Седьмой студии» завершено. Поверинова отметила, что всего в деле более 100 томов материалов.

Она напомнила, что главный фигурант этого дела — Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения бюджетных средств, выделенных на различные культурные программы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф от 1 млн рублей.

Кроме Серебренникова, фигурантами дела являются Апфельбаум, генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, а также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Никто из них виновными себя не признает.

А вот бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова решили сотрудничать со следствием, и их дела были выделены в отдельное производство.

Серебренников находится под домашним арестом. Следствие просило суд продлить арест до апреля.