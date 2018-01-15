Лондон, 15 января, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Два истребителя военно-воздушных сил Великобритании были подняты для перехвата российских летательных средств, приблизившейся к воздушному пространству Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

С соответствующим заявлением выступили в оборонном ведомстве страны 15 января.

Истребители были подняты в базы ВВС «Лоссимут» в Шотландии.

«Мы можем подтвердить, что истребители быстрого реагирования «Тайфун» были подняты сегодня утром с базы ВВС королевства в Лоссимут», — заявил официальный представитель ведомства.

«Операция еще не закончилась, поэтому мы не будем предоставлять какую-либо дополнительную информацию до окончания операции», — добавил он.

Это уже не первый случай, когда в Лондоне заявляют о перехвате российской авиации. Ранее речь шла о перехвате стратегических ракетоносцев Ту-95.