Тбилиси, 15 января, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили «светит» еще одно наказание по очередному уголовному делу, рассматриваемому прокуратурой. Как заявил журналистам представитель «Единого национального движения» Заза Бибилашвили, против Михаила Саакашвили и бывшего начальника Специальной службы государственной охраны Темура Джанашия ведется уголовное дело о растрате государственных средств, которое соратники Саакашвили считают еще более позорным и антигосударственным, чем то, за которое экс-президент уже осужден на 3 года лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

«Совсем недавно третьего президента Грузии осудили за применение конституционного права на помилование, но обществу неизвестно, что сейчас ведется второе дело, еще более позорное и антигосударственное. По этому делу Михаил Саакашвили и генерал Темур Джанашия обвиняются в растрате государственных средств, а под растратой понимаются такие расходы, как сувенир, подаренный первой леди Армении, или расходы на прием иностранных делегаций», — сообщил Заза Бибилашвили.

От имени своей партии Бибилашвили 15 января обратился в администрацию президента Грузии и потребовал выдать информацию о расходах, произведенных Специальной службой госохраны после 2013 года.

«Те расходы, в которых обвиняют Михаила Саакашвили и Темура Джанашия, конечно, производились и после того, как к власти пришел Бидзина Иванишвили. И их производили люди, назначенные Иванишвили. Но прокуратура почему-то скрывает эти расходы и не говорит, почему тогда они были преступлением и почему сейчас это не преступление», — подчеркнул соратник Михаила Саакашвили.

Представитель ЕНД уверен, что после того, как расходы администрации президента и Спецслужбы госохраны будут обнародованы, общество увидит, что возбужденное против Саакашвили дело — «это полный абсурд и часть политической расправы».

Как сообщалось ранее, Тбилисский городской суд вынес экс-президенту приговор по делу об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, что выразилось в досрочном помиловании и освобождении лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани.