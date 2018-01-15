Пермь, 15 января, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Делать выводы о безопасности в российских школах на основании случая в Перми преждевременно, для этого необходимо дождаться результатов расследования инцидента, заявил 15 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, нужно ли изменить подход к обеспечению безопасности российских школьников.

По его словам, в пермской школе произошла «поножовщина между учениками школы», которая связана с конкретными обстоятельствами. Для подтверждения данного тезиса необходимо дождаться результатов внутреннего расследования, сказал пресс-секретарь. При этом он отверг домыслы, в соответствии с которыми нападение на школу было осуществлено извне.

Напомним, 15 января в школе № 127 города Перми произошла драка, в результате которой пострадали 15 человек. Двое подростков пытались нанести детям и взрослым смертельные удары после того, как те попытались вмешаться в конфликт.

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В результате инцидента нападавшие были обезврежены и задержаны. Один из них находится в больнице. Состояние учительницы и двоих подростков оценивается медиками как тяжёлое.

По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) в отношении ответственных лиц возбуждено уголовное дело.

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В Пермь направлена группа сотрудников МВД и Минздрава России, которые окажут практическую помощь территориальному органу внутренних дел в установлении причин и условий, при которых правонарушение стало возможным.