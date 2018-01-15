Поножовщина в школе Перми: педагог спасла нескольких детей

Пермь, , 12:18 — REGNUM В Перми до сих пор разнится информация о происшествии в школе № 127, которая вызвала мощный резонанс. Одни СМИ, соцсети, и мессенждеры сообщают, что произошла драка между старшеклассником и бывшим учеником учреждения, другие утверждают, что нападение на детей было подготовленным.

Уже известно имя пострадавшей учительницы. Наталья Ш. пыталась защитить детей и оттолкнула от них вооружённого налётчика, чем спасла жизнь школьникам начального звена. Сейчас педагог в больнице с тяжёлыми ранениями. Врачи проводят операцию.

Опять же информация о нападении пока разнится, и чёткой картины произошедшего нет. Есть сообщения о том, что двое молодых ворвались в класс и начали наносить удары. По другой информации, двое молодых людей повздорили и во время конфликта пустили в ход оружие. Педагог и дети ринулись разнимать дерущихся, в результате получили ранения.

Напомним, в срочном порядке в Пермь едет уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся 16-летних парней … Дети, два подростка, в больнице с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы…» — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января в пермской школе произошло вооружённое нападение на учеников начального звена и учителя. Госпитализированы 12 человек. По факту покушения на убийство учителя и детей возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. По неофициальным данным, оба с тяжёлыми ранениями находятся в больнице под конвоем.

Как сообщили в правоохранительных органах, один из подозреваемых состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. По неофициальной версии, причиной резни в пермской школе могла стать месть за высказывание в соцсетях, которые организаторы налёта посчитали оскорбительным.

В мессенджерах сообщают, что руководство колледжа, где учился один из задержанных, связывает случившееся в школе с ситуацией в семье Льва Б. На одном из занятий учащийся потерял сознание из-за того, что выпил пива и энергетиков. Молодого человека доставили в больницу, но никто из родителей за ним якобы так и не приехал.

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