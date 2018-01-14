Москва, 14 января, 2018, 20:15 — ИА Регнум. По данным «Единой России», сегодня в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК партии «Единая Россия».

Er.ru Сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Напомним, что ранее активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных для сбора подписей. Партия предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

«Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», — сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку В.В.Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», — подчеркнул Турчак.

Также он отметил, что партия и дальше готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.