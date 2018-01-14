Вашингтон, 14 января, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter рассказал о том, какими должны быть прибывшие в США мигранты.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам, — написал глава Белого дома. — Хватит лотерей!»

12 января американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном Кабинете задал вопрос, зачем США по-прежнему принимать мигрантов из таких стран, как Гаити и государств Африки. Их он называл, по информации СМИ США, «грязными дырами».

Позже глава Белого дома опроверг данную информацию.

Читайте также: Клинтон: Трамп — невежа и расист

А также: МИД Кубы: слова Трампа о странах — «грязных дырах» полны ненависти