Париж, 14 января, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Международное оглашение по ядерной программе Ирана должно соблюдаться всеми его участниками, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

13 января 2018 года состоялся телефонный разговор Макрона с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Переговоры на высшем уровне коснулись темы заявления американского президента Дональда Трампа о возможности выхода из ядерной сделки.

«Президент напомнил о важности сохранения иранского ядерного соглашения и необходимости соблюдения всеми сторонами своих обязательств в рамках этого соглашения», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Франция является участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), называемого Вашингтоном ядерной сделкой с Ираном и подписанного 15 июля 2015 года. США, которые первыми ввели против Тегерана санкции, также подписали договор.

12 января Трамп заявил, что пока ядерная сделка сохраняется, но на прежних условиях она его не устраивает, и страны Европейского союза, а также депутаты Конгресса должны ее скорректировать в смысле ужесточения требований к Тегерану. В противном случае Вашингтон откажется от ядерной сделки и сохранит существующие санкции против Тегерана и, возможно, введет новые.

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Участниками СВПД помимо США и Франции, являются Германия, Великобритания, Россия и Китай. Брюссель, Берлин, Москва и Пекин уже заявили, что договор необходимо соблюдать.

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12 января Макрон и Трамп поговорили по телефону, в том числе и о ситуации с Ираном. Трамп раскритиковал Иран за «терроризм», и Макрон, несмотря на это, высказался в поддержку СВПД. При этом французский президент уточнил, что с Тегераном нужно прояснять вопрос «по его программе создания баллистических ракет».

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