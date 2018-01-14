Пекин, 14 января, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Угрозы американского президента Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки и усилить санкции в отношении Ирана идут вразрез с мнением большинства стран международного сообщества, сообщил журналистам официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

Thanhniennews.com Лю Кан — официальный представитель МИД КНР

«Мы обратили внимание, что большая часть международного сообщества выступает в поддержку соглашения по Ирану, и, в свою очередь, полностью одобряем документ», — сказал Лу Кан.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что договор, о котором идет речь (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) был достигнут его участниками ценой немалых усилий, и поэтому им нельзя пренебрегать.

«Достижение всеобъемлющих договоренностей было нелегкой задачей, поэтому каждая из заинтересованных сторон должна ценить эти результаты вдвое больше, чем обычно», — сказал Лу Кан.

Китайский дипломат сформулировал отношение к заявлению Трампа по СВПД следующим образом:

«Я еще раз хотел бы подчеркнуть: КНР выступает против того, чтобы соответствующие страны прибегали к односторонним санкциям, руководствуясь только нормами внутреннего национального законодательства».

Напомним, Китай является одним из участников СВПД — наряду с Россией, США, Германией, Великобританией, Францией — с одной стороны и Ираном — с другой. Договор был подписан 15 июля 2015 года и предполагает последовательное снятие санкций с Ирана — в обмен на сокращение Тегераном ядерной программы.

Вашингтон 12 января 2018 года должен был в очередной раз решить, соблюдает ли Тегеран СВПД и принять решение о снятии санкций.

Вместо подтверждения соблюдения Ираном условий договора (такое соблюдение ранее подтвердило МАГАТЭ), Трамп заявил, что вовсе может отказаться от сделки и что согласен продолжить работать по ней, если будут ужесточены ее условия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза не дали столь же четкого ответа, как Пекин. Однако в Брюсселе заявили, что считают СВПД важным договором, который нужно соблюдать.

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