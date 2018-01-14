Вашингтон, 14 января, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Хантсман наметили совместные шаги, которые могли бы содействовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом Антонов сообщил журналистам 13 января на прошедшем в его резиденции приеме по случаю Дня российской печати.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Антонов рассказал, что на днях у него состоялась «хорошая и конструктивная» встреча с послом Хантсманом. Российский дипломат считает своего американского коллегу «умным, толковым профессионалом».

«Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений», — сказал Антонов.

Американский посол в Москве Хантсман на этой неделе находится в Вашингтоне на плановых консультациях с администрацией президента США и Конгресса. Антонов отметил, что во время встречи они с Хантсманом наметили «совместные шаги», направленные на нормализацию российско-американских отношений. О каких именно шагах идёт речь Антонов не уточнил, а лишь пояснил в общих словах, что намерен делать Хантсман.

«Он будет работать с Госдепартаментом, Белым домом, и он будет работать на Капитолии, что особенно важно. Мы будем работать вместе над восстановлением отношений», — сказал Антонов.

При этом Антонов констатировал, что на быстрое повышение уровня российско-американских отношений рассчитывать не приходится.

«К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы», — отметил российской посол в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при нынешней американской администрации Дональда Трампа восстановление российско-американских отношений вряд ли произойдёт. Дело в том, что Трампу, еще в период предвыборной кампании его соперники демократы предъявили ложные обвинения в том, что он якобы связан с российскими властями и спецслужбами. Демократы утверждали, что у российских властей якобы есть компромат на Трампа и они им будут манипулировать, если он станет президентом.

Параллельно с этим демократы раздували истерию на тему российского «вмешательства» в американские выборы. Якобы «русские хакеры» и телеканал RT манипулируют американским общественным мнением и очерняют политиков-демократов.

Все эти обвинения абсолютно лживы и основаны на выдуманных под предвыборную борьбу «докладах», «досье», «сообщениях источников» и так далее.

Тем не менее, ложь эта была запущена в американское информационное пространство через мощнейшие средства массовой информации, подконтрольные демократам, и гуляет там до сих пор. Она стала фактором, с которым администрация Трампа не может не считаться.

Ещё в период предвыборной гонки Трамп заявлял, что хотел бы наладить отношения с Россией. Став президентом он делал некоторые робкие попытки в этом направлении, но каждый раз отступал под градом все новых и новых лживых обвинений в связях с Россией его самого, или членов его команды.