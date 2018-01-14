Гданьск, Польша, 14 января, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В польском городе Гданьск неизвестные забросали камнями легковой автомобиль с российскими номерами. Об этом накануне, 13 января, сообщила на своей странице в Facebook дочь владелицы автомобиля Екатерина Молодцова.

OpenClipart-Vectors Бросить камень

Она сообщила, что её семья, проживающая в Калининградской области, на выходные дни обычно ездит в Польшу по разным делам. 12 января её мать вместе со своей четырехлетней внучкой (дочь Молодцовой) выехали в Гданьск.

Там они остановились переночевать в съемных апартаментах, расположенных в центре города рядом с отелем Рэддисон. Утром 13 января бабушка с внучкой планировали пойти в сопотский аквапарк. Они позавтракали, поставили машину на прогрев и стали кормить птиц.

«Всех птиц накормили, машину прогрели. Она была припаркована в месте, специально отведённом для этих целей, если что. Мама сажает ребёнка в машину. В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!» — пишет Молодцова.

К счастью, ребенок и его бабушка не пострадали. На место происшествия была вызвана полиция и страховой агент.

Однако, по словам Молодцовой, польская полиция по какой-то причине не стала разбираться в произошедшем, а вместо этого забрала паспорта пострадавших и стала выяснять, законно ли они попали на территорию Польши.

«А в это время, из подъезда дома, из которого производился обстрел, вышли два крепких парня в шапках, очень похожих на тех, которые мама увидела в том самом окне. Да да, она их видела, и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск! Ведь это такая редкость! Так вот, из подъезда вышли двое и как по команде разошлись в разные стороны, после чего скрылись», — с негодованием пишет Молодцова.

Вскоре появился страховой агент. Он вместе с полицией поднялся к той квартире, из окна которой предположительно и были брошены камни в автомобиль с российскими номерами. Конечно же, в квартире никого не оказалось. Заводить дело польская полиция отказалась. Страховая компания обещала возместить установку нового заднего стекла на автомобиль.