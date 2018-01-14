Москва, 14 января, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Употребление жиросжигателя DNP с 2,4-динитрофенолом в качестве пищевой добавки опасно для жизни и здоровья. Реклама вещества как пищевого продукта противоречит законодательству, сообщает Роспотребнадзор.

PLO.VN Опасные продукты

В ведомстве отмечают, что от употребления жиросжигателя пострадали граждане Великобритании. В России вещество не разрешено к обороту в качестве продукта питания, не зарегистрировано в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной или пищевой добавки.

При этом реклама жиросжигателя DNP присутствует в интернете, включая социальные сети. Приобретать вещество не следует, а в случае покупки стоит отказаться от его приема внутрь, подчеркнули в ведомстве.

Динитрофенол для употребления внутрь не предназначен. Он используется в производстве красителей, которыми пропитывают дерево и ткани.

Динитрофенол считается мощнейшим сжигателем жира, до 1938 года он использовался в медицине при лечении ожирения. Из-за серьезных побочных эффектов применение препарата запретили.

Употребление вещества вызывает расстройство пищеварения, а в дальнейшем грозит развитием таких заболеваний, как катаракта, отит, дерматит, полиневрит и других.