Анкара, 14 января, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Колонна турецкой военной техники, включая танки, направлена в граничащую с Сирией южную провинцию Хатай. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

Как пояснил агентству источник в вооруженных силах Турции, техника должна усилить пограничные части. Журналистам удалось сделать снимки пяти танков, погруженных на грузовики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара продолжит защищать свои интересы как за столом переговоров, так и «на поле битвы». Любые шаги в регионе, не учитывающие интересы Турции, потерпят неудачу, подчеркнул он.

Турецкий лидер не исключил начала операции вооруженных сил в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии. Эти области находятся под контролем сил самообороны сирийских курдов (YPG). США, как отмечает Эрдоган, отправили в Сирию около 5 тыс. грузовиков и почти 2 тыс. самолетов с оружием, предназначенных для YPG.

13 января позиции YPG в районе Африн подверглись обстрелу со стороны Турции. Артиллерийский огонь велся из районов Рейханлы и Кырыкхан в турецкой провинции Хатай и из «зоны деэскалации» в сирийской провинции Идлиб.