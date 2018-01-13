Киев, 13 января, 2018, 22:58 — ИА Регнум. На военной технике Украины, которая осталась в Крыму после референдума, могут быть заложены «скрытые подрывные устройства». Об этом сообщил генерал-лейтенант, замначальника Генштаба ВСУ в 2006—2010 гг. Игорь Романенко в интервью «Апострофу».

OpenClipart-Vectors Паранойя

"Если предположить, что мы (ВСУ) можем принять технику, они могут заложить в корабли скрытые подрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны, — рассказал украинский генерал-лейтенант. — Потом подрывались суда — как в Советском Союзе, так и в других местах».

Романенко считает, что украинскую военную технику со всей тщательностью нужно проверить еще на полуострове.

«Надо туда (в Крым) направлять профессиональную группу, — заявил он. — Всесторонне изучить ситуацию».

11 января 2018 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих российских СМИ заявил, что РФ готова передать оставшуюся после референдума в Крыму военную технику Украине. При этом глава государства отметил, что техника эта находится в плачевном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум в Крыму, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины, прошел в 2014 г. В марте того же года Крым был включен в состав России. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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