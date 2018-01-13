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Украинские корабли в Крыму сняли на видео

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

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Украинские корабли в Крыму сняли на видео
Mitte27
Морской тральщик «Черкассы»

Симферополь, 13 января 2018, 16:34 — REGNUM  На портале YouTube появилось короткое видео с украинскими кораблями в Крыму, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», можно увидеть морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», спасательное буксирное судно «Кременец», а также подводную лодку «Запорожье».

Напомним, 11 января 2018 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих российских СМИ заявил, что российская сторона готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. При этом глава государства отметил, что техника эта находится в плачевном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г. Однако власти Украины результаты референдума не признают и продолжают свои бессильные попытки вернуть Крым.

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