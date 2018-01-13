«Эйбар» уступил «Атлетико» в родных стенах
Мадрид, 13 января, 2018, 22:19 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипура» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Эйбар» и «Атлетико». Матч завершился минимальной победой «матрасников» — 1:0.
На 27-й минуте форвард сборной Франции Кевин Гамейро открыл счет, замкнув прострел Антуана Гризманна — 0:1.
Статистика матча («Эйбар"/"Атлетико»)
Удары 7/7
Удары в створ 4/3
Владение 63%/37%
Фолы 12/9
Набрав 42 очка «Атлетико» укрепился на 2-м месте. «Эйбар» остался на 7-й строчке с 27-ю очками.
Составы на матч:
«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Капа, Оливейра, Анхель Вальдес, Инуи, Гарсия, Алехо, Хордан, Энрик, Диас.
«Атлетико»: Облак, Годин, Врсалько, Эрнандес, Хименес, Парти, Коке, Сауль, Корреа, Гризманн, Гамейро.
Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.
Предупреждения: Алехо — 10, Рамис — 33, Годин — 73.
Голы: Гамейро 27 — 0:1.