Люберцы, Московская область, 13 января, 2018, 21:51 — ИА Регнум. По факту отравления учеников кадетской школы в Люберецком районе Подмосковья проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

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«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное».

Отмечается, что информация о госпитализации в инфекционное отделение ГБУЗ МО «Люберецкая районая больница» 8 детей с признаками пищевого отравления поступила в правоохранительные органы города Люберцы 13 января 2018 года.

По предварительным данным, дети, возраст которых составляет от 8 до 14 лет, получили отравление в результате употребления пищи в МОУ «Кадетская школа».

В настоящее время сотрудники специальных служб уточняют количество пострадавших. По данным СМИ, их число превысило 30 человек.

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