Москва, 13 января, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Число собранных подписей в поддержку Владимира Путина, который примет участие в президентских выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, превысило 538 тыс. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты РФ Путина Андрей Кондрашов в интервью РИА «Новости».

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"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тыс. человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций…, — сказал Кондрашов. — По состоянию на сегодняшний день, собрано 538 113 подписей избирателей».

Пресс-секретарь избирательного штаба также добавил, что сбор подписей продолжится, потому что многие граждане страны хотят поддержать действующего главу государства. По его словам, принято решение дополнительно напечатать 20 тыс. подписных листов еще на 200 тысяч подписей.

Отметим, что по закону для кандидата-самовыдвиженца нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства примет в них участие в качестве самовыдвиженца.

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