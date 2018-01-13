Анкара, 13 января, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Власти Турции намерены продолжать защищать национальные интересы страны. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Бингель.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Любые шаги (в регионе), не учитывающие интересы Анкары, обречены на провал, — подчеркнул турецкий лидер. — Турция продолжит защищать свои национальные интересы, как за столом переговоров, так и на поле битвы».

Эрдоган подчеркнул, что Турция, которая по уровню демократии и защиты прав человека ничем не отстает от США и Европы, станет одним из факторов формирования «мировой политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января вооруженные силы Турции из артиллерии обстреляли позиции сил самообороны сирийских курдов в районе Африн.

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