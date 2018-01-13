«Вильярреал» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
Мадрид, 13 января, 2018, 20:03 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Реал Мадрид» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «желтой субмарины».
На 88-й минуте испанский атакующий полузащитник Пабло Форналс открыл счет и вырвал победу для своей команды — 0:1.
Статистика матча («Реал"/"Вильярреал»)
Удары 20/8
Удары в створ 8/4
Владение 55%/45%
Фолы 9/7
Набрав 31 очко «Вильярреал» поднялся на 5-ю строчку. «Реал Мадрид» с 32-мя очками расположился на 4-м месте.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Каземиро, Роналду, Бейл.
«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Коста, Бонера, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Бакка, Раба.
Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.
Предупреждения: Бакка — 44, Карвахаль — 58, Васкес — 89.
Голы: Форналс 88 — 0:1.