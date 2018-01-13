Мадрид, 13 января, 2018, 20:03 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Реал Мадрид» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «желтой субмарины».

(сс) AnnRos Футбол

На 88-й минуте испанский атакующий полузащитник Пабло Форналс открыл счет и вырвал победу для своей команды — 0:1.

Статистика матча («Реал"/"Вильярреал»)

Удары 20/8

Удары в створ 8/4

Владение 55%/45%

Фолы 9/7

Набрав 31 очко «Вильярреал» поднялся на 5-ю строчку. «Реал Мадрид» с 32-мя очками расположился на 4-м месте.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Каземиро, Роналду, Бейл.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Коста, Бонера, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Бакка, Раба.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Бакка — 44, Карвахаль — 58, Васкес — 89.

Голы: Форналс 88 — 0:1.