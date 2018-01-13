Москва, 13 января, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Во время встречи кандидата в президенты Российской Федерации от КПРФ Павла Грудинина со своими сторонниками и доверенными лицами произошел трагический случай — один из участников встречи скончался. Об этом сегодня, 13 января, сообщает ТАСС.

Цуканов М.В Сплошная прямая

Встреча Грудинина со своими сторонниками и доверенными лицами проходила сегодня в Москве в Центральном доме литераторов.

Одному из участников встречи стало плохо. В зале был врач, который попытался оказать первую помощь. Через 10 минут приехала карета «скорой помощи», однако участник встречи скончался скоропостижно.

«Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания», — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Позднее выяснилось, что скончавшийся был председателем одного из Советов ветеранов и являлся сторонником КПРФ.