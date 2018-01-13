Санкт-Петербург, 13 января, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге трое молодых людей погибли, устроив гонки с полицией. Об этом сегодня, 13 января, сообщает портал «Водитель Петербурга».

ДТП

Сообщается, что инцидент произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 13 января. В 03:47 по местному времени у многоквартирного дома на Гражданском проспекте водитель легкового автомобиля Hyundai отказался остановиться по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.

Наряд полиции пустился в погоню.

Нарушитель разогнался на своём автомобиле до крайне высокой скорости, затем начал резко тормозить перед круговым движением, подлетел на бордюрном камне и врезался в столб.

Оказалось, что помимо водителя в автомобиле находились ещё два человека. Все трое погибли.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.