Москва, 13 января, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о судьбе соглашения по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Трамп заявил, что в последний раз продлевает заморозку санкций США против Ирана, предусмотренную соглашением по ядерной программе Тегерана.

Также Трамп потребовал от Европейского союза принять участие в изменении условий соглашения с Ираном по ядерной программе. В ЕС заявили, что изучат требование Трампа, но пока будут соблюдать соглашение в полном объеме.

Кроме того, США добавили в черный список ещё 14 иранских физических и юридических лиц.

По словам Рябкова, в Москве крайне негативно оценивают заявление президента США о судьбе ядерного соглашения с Ираном.

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что решение Трампа продлить заморозку американских санкций против Ирана — «не более чем косметика» и переоценивать значение этого шага не следует. Тем более, что Трамп заявил, что делает это в последний раз.

«Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — пояснил Рябков.

Что касается позиции Ирана, то ещё 15 октября 2017 года министр иностранных дел этой страны Мохаммед Джавад Зариф заявил, что в случае возобновления американских санкций его страна выйдет из ядерной сделки.