МИД России: Москва негативно оценивает заявление Трампа по сделке с Ираном
Москва, 13 января, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о судьбе соглашения по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Трамп заявил, что в последний раз продлевает заморозку санкций США против Ирана, предусмотренную соглашением по ядерной программе Тегерана.
Также Трамп потребовал от Европейского союза принять участие в изменении условий соглашения с Ираном по ядерной программе. В ЕС заявили, что изучат требование Трампа, но пока будут соблюдать соглашение в полном объеме.
Кроме того, США добавили в черный список ещё 14 иранских физических и юридических лиц.
По словам Рябкова, в Москве крайне негативно оценивают заявление президента США о судьбе ядерного соглашения с Ираном.
«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что решение Трампа продлить заморозку американских санкций против Ирана — «не более чем косметика» и переоценивать значение этого шага не следует. Тем более, что Трамп заявил, что делает это в последний раз.
«Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — пояснил Рябков.
Что касается позиции Ирана, то ещё 15 октября 2017 года министр иностранных дел этой страны Мохаммед Джавад Зариф заявил, что в случае возобновления американских санкций его страна выйдет из ядерной сделки.