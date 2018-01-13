Сакраменто, США, 13 января, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Американским пожарным наконец-то удалось локализовать крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар «Томас». Об этом сегодня, 13 января, сообщает NBC.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Калифорнии начались 4 декабря и приобрели небывалые масштабы. Всего на территории штата были зафиксированы шесть пожаров, самым крупным из которых стал «Томас». Вскоре он стал самым сильным лесным пожаром в истории Калифорнии.

Выгорание огромных массивов лесов привело к оголению склонов холмов, и после продолжительных дождей в Калифорнии начались оползни.

Долгое время пожарным не удавалось локализовать «Томаса», который бушевал в территории леса национального значения Лос-Падрес. И вот теперь, когда лес практически сгорел, пожар удалось локализовать.

Тем не менее некоторые районы бывшего леса Лос-Падрес останутся закрытыми, пока власти не установят, что они безопасны для въезда.

Теперь власти выясняют причину столь мощного пожара.