Сеул, 13 января, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики предложили властям Республики Корея провести переговоры на рабочем уровне для обсуждения вопроса о приезде в Южную Корею северокорейских артистов во время XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сегодня, 13 января, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителей южнокорейского министерства по делам национального объединения.

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Сообщается, что Пхеньян направил в Сеул официальное письмо с предложением провести соответствующие переговоры 15 января. Официального ответа пока не последовало.

Напомним, 9 января состоялись первые за долгое время переговоры представителей КНДР и Республики Корея. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе участие северокорейских спортсменов в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Было решено, что северокорейские спортсмены будут участвовать в Играх.

Более того, Южная Корея может временно приостановить действие некоторых санкционных положений в отношении КНДР, если это необходимо для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.

11 января стало известно, что сборные КНДР и Южной Кореи могут выступить объединённой командой в соревнованиях по бобслею и хоккею на предстоящей Олимпиаде. Предполагается, что вопрос о возможности выступления команды «Объединённой Кореи» будет решен 20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария).