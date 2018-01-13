Москва, 13 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в ночь на 13 января завершила прием документов у кандидатов для выдвижения на выборах президента России. Такие данные следуют из календаря выборов главы государства, которые должны пройти 18 марта 2018 года.

Cikrf.ru Выборы Президента России

Напомним, в ночь на 8 января ЦИК завершил приём документов от граждан, желающих участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженцев. Те кандидаты, которые выдвигались от партий, имели более длинный срок подачи документов — вплоть до конца суток 12 января.

На данный момент известно, что документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев. Однако только двум из них ЦИК разрешил открыть избирательные счета и начать сбор подписей. Эти самовыдвиженцы — действующий президент России Владимир Путин и депутат костромской областной думы, заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.

Все остальные самовыдвиженцы получили отказы из-за допущенных ими нарушений, а также в следствие ограничения пассивного избирательного права.

При этом о своём намерении участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженцев ранее заявляли 46 человек.

Что касается партийных кандидатов, то на данный момент ЦИК зарегистрировал уполномоченных 14 партий, которые выдвинули своих кандидатов. При этом Центризбирком получил 24 уведомления о проведении предвыборных съездов. Оказалось, что некоторые партии свои съезды отменили, а некоторым пришлось собираться повторно.

При этом подавляющее большинство кандидатов в президенты сейчас активно собирают подписи в свою поддержку, кроме двух кандидатов от партий — Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ). Им подписи собирать не надо, так как их выдвинули парламентские партии. Остальным кандидатам от партий нужно набрать как минимум 100 тыс. подписей граждан России в свою поддержку.

Самовыдвиженцам надо собрать как минимум 300 тыс. подписей.

Центризбирком ещё рассматривает документы четырёх кандидатов в президенты от партий. Пока им не отказано в приёме документов — они формальные участники избирательной кампании, но не ведут сбор подписей.

Получается, что в настоящий момент в предвыборной гонке участвуют 20 кандидатов — 18 от партий и два самовыдвиженца.

Сбор подписей продлится ещё до 31 января. Окончательный состав участников выборов президента России будет известен к 10 февраля.