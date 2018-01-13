Брюссель, 13 января, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Приверженность соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого грозятся выйти США, выразила Европейская служба внешних действий на своем сайте.

EU Naval Force Media and Public Information Office Флаг ЕС

«ЕС принимает к сведению сегодняшнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке Ирана», — говорится в сообщении.

В Брюсселе отметили, что первым шагом станет координация действий с евротройкой (Франция, Германия и Великобритания) и с другими членами Европейского союза. Это нужно, чтобы дать общую для всех стран союза оценку решению Вашингтона.

«Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении.

Напомним, ЕС вслед за США ввели санкции в отношении Тегерана в связи с его ядерной программой. Через несколько лет Ирану, США, ЕС и Совету Безопасности ООН (ввел санкции в 2006 году), а также противникам санкций — России и Китаю — удалось придти к соглашению СВПД.

Документ был подписан 15 июля 2015 года. Ирану было обещано поэтапно снимать санкции в обмен на сокращение им ядерной программы — под контролем МАГАТЭ.

В США, которые раньше всех ввели антииранские санкции, особая ситуация. Здесь каждые 90 дней президент должен делать заявление о том, нарушает ли Тегеран соглашение или нет.

Очередной срок такой оценки подошел 12 января 2018 года. Трамп заявил, что СВПД нужно пересматривать, поскольку в том виде, в котором он до сих пор действовал, он Вашингтон не устраивает.

В случае, если европейские союзники, а также американские законодатели не сформируют адекватные поправки к соглашению, Вашингтон просто в одностороннем порядке откажется его соблюдать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский МИД уже высказал свое мнение: Берлин намерен соблюдать СВПД.