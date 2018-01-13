«Скоординируем действия»: страны ЕС хотят соблюдать соглашение по Ирану
Брюссель, 13 января, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Приверженность соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого грозятся выйти США, выразила Европейская служба внешних действий на своем сайте.
«ЕС принимает к сведению сегодняшнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке Ирана», — говорится в сообщении.
В Брюсселе отметили, что первым шагом станет координация действий с евротройкой (Франция, Германия и Великобритания) и с другими членами Европейского союза. Это нужно, чтобы дать общую для всех стран союза оценку решению Вашингтона.
«Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении.
Напомним, ЕС вслед за США ввели санкции в отношении Тегерана в связи с его ядерной программой. Через несколько лет Ирану, США, ЕС и Совету Безопасности ООН (ввел санкции в 2006 году), а также противникам санкций — России и Китаю — удалось придти к соглашению СВПД.
Документ был подписан 15 июля 2015 года. Ирану было обещано поэтапно снимать санкции в обмен на сокращение им ядерной программы — под контролем МАГАТЭ.
В США, которые раньше всех ввели антииранские санкции, особая ситуация. Здесь каждые 90 дней президент должен делать заявление о том, нарушает ли Тегеран соглашение или нет.
Очередной срок такой оценки подошел 12 января 2018 года. Трамп заявил, что СВПД нужно пересматривать, поскольку в том виде, в котором он до сих пор действовал, он Вашингтон не устраивает.
В случае, если европейские союзники, а также американские законодатели не сформируют адекватные поправки к соглашению, Вашингтон просто в одностороннем порядке откажется его соблюдать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский МИД уже высказал свое мнение: Берлин намерен соблюдать СВПД.