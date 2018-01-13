Вашингтон, 13 января, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что страны, из которых в США едут мигранты — «грязные дыры», является расистским, написала экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Комментируя высказывание Трампа, который сказал, что Вашингтону не выгодны мигранты из таких «грязных дыр» как Гаити, а лучше, чтобы сюда ехали, например, норвежцы, его бывший оппонент по выборам напомнила о землетрясении.

Трамп сделал свое заявление в день годовщины трагедии — 12 января, вместо того, чтобы «почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям».

«Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа в отношении всех, кто не выглядит так, как он», — написала Клинтон.

Напомним, землетрясение на Гаити произошло 12 января 2010 года. Число погибших измеряется сотнями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января Трамп сказал, что Гаити и ряд африканских стран, поставляющих в США мигрантов — «грязные дыры». Эти слова возмутили правительство Гаити, ряда стран Африки и других государств.