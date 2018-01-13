Вашингтон, 13 января, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия Пентагоном возможно и в случае неядерной атаки на США, сообщается в новой ядерной доктрины этой страны, пишет Huffington Post.

Stratcom.mil Пуск баллистической ракеты с подводной лодки

«США не будут применять ядерное оружие или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО] и выполняют свои обязательства в области нераспространения», — говорится в документе.

Уточняется, что ядерное оружие Пентагон собирается применять «при чрезвычайных обстоятельствах», когда нужно «защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров».

Эти чрезвычайные обстоятельства — не синоним ядерного удара. Например, они могут наступить, когда произойдут «атаки на гражданское население США», а также их союзников и партнеров.

Кроме того, под этот случай подпадает нападение на гражданскую инфраструктуру перечисленных субъектов. Сюда же относится нападение на объекты предупреждения об атаках.

К чрезвычайным же относятся атаки на ядерные силы США и их союзников, а также на структуры командования. Авторы документа подчеркивают, что Вашингтон не должен придерживаться решения по неприменению ядерного оружия первым.

«Политикой США остается сохранение определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу», — говорится в документе.

Напомним, США являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного 1 июля 1968 года. ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года.

СССР, США, Великобритания подписали. Также его участниками являются еще 40 государств. Китай и Франция подписали ДНЯО в 1992 году.

Участниками договора не являются Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея (вышла из ДНЯО). Вашингтон утверждает, что Иран нарушает ДНЯО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новой ядерной стратегии США говорится, что Россия занята «беззастенчивым возвращением к конкуренции великих держав».

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