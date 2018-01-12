Берлин, 13 января, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Приверженность соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласно которому с Ирана будут поэтапно сняты западные санкции в обмен на сокращение ядерной программы, выразил МИД Германии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Yagasi Основные объекты ядерной программы Ирана

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон может выйти из соглашения, германское ведомство сообщило: слова лидера Соединенных Штатов приняты к сведению.

«Мы проконсультируемся с нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов, — сообщили в пресс-службе. — При этом мы остаёмся привержены полному соблюдению соглашения».

Напомним, Германия — участник СВПД, подписанного 15 июля 2015 года. Договор заключен между Ираном — с одной стороны и «шестеркой» стран — с другой. В «шестерку» (5+1), кроме Германии, входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

Европейские представители неоднократно выражали свою заинтересованность в сохранении сделки. Отметим, что в свое время европейские страны (и не только) ввели санкции против Тегерана, следуя за Вашингтоном.

12 января 2018 года истек очередной 90-дневный срок, по итогам которого Трамп должен был проинформировать Конгресс о том, выполняет ли Иран условия сделки, и решить, будут ли сняты санкции с Тегерана.

Трамп заявил, что Вашингтон может совсем отказаться от сделки и выйти из СВПД, если законодатели — американские и европейские — будут настаивать на прежних условиях договора.

«Если другие страны не предпримут действий на этот раз, я прекращу сделку с Ираном», — сказал Трамп.

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Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик считает, что это заявление можно трактовать как «неприкрытое давление на союзников, которые должны, как и ранее, одномоментно с озвучиванием приказа брать под козырек».

«Однако, на мой взгляд, действия Трампа больше укладываются в другую логику, а именно — разрушения всех прежних связей и союзов США», — сказал Баранчик.