Берлин, 13 января, 2018, 00:39 — ИА Регнум. 13 января на стадионе «БайАрена» был разыгран матч 18-го тура Бундеслиги между командами «Байер-04» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 32-й минуте испанский опорный полузащитник Хави Мартинес открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1. В начале второго тайма экс-вингер сборной Франции Франк Рибери удвоил преимущество в счете точным ударом в ближний угол — 0:2. Ассистом отметился Хамес Родригес. Через 11 минут немецкий форвард Кевин Фолланд сократил отставание в счете точным ударом в дальний угол — 1:2. На 90-й минуте атакующий полузащитник сборной Колумбии установил окончательный счет в матче великолепным ударом со штрафного — 1:3.

Статистика матча («Байер-04"/"Бавария»)

Удары 10/12

Удары в створ 1/6

Владение 44%/56%

Фолы 11/13

Набрав 44 очка «Бавария» укрепилась на первом месте. «Байер» с 28-ю очками остался на 4-м месте.

Составы на матч:

«Байер-04»: Лено, Та, Бендер, Венделл, Бендер, Бейли, Кор, Брандт, Хавец, Беллараби, Фолланд.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Рафинья, Боатенг, Алаба, Мартинес, Родригес, Видаль, Рибери, Роббен, Мюллер.

Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.

Предупреждения: Фолланд — 10, Белларади — 15, Мюллер — 27, Рафинья — 42.

Голы: Мартинес 32 — 0:1, Рибери 59 — 0:2, Фолланд 70 — 1:2, Родригес 90 — 1:3.