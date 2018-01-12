Тверь, 12 января, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Низкопольные трамваи «Витязь-М» производства ПК «Транспортные системы» (на базе Тверского вагоностроительного завода) поступили в Октябрьское трамвайное депо Москвы. Это первая партия тверских трамваев в этом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области Трамвай «Витязь-М»

Модель трамваев, которые вскоре выйдут на маршруты центра, востока и юго-востока Москвы, 10 января, в ходе визита в Тверь, осмотрел президент РФ Владимир Путин, который высоко отозвался о продукции предприятия.

«Трамвай замечательный. Наверное, один из лучших образцов в мире. Особенно приятно, что это ваши собственные разработки», — сказал Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

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«Сегодня ТВЗ выпускает качественную конкурентоспособную продукцию. Правительство Тверской области содействует обеспечению его загрузки, сохранению производственного и кадрового потенциала», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Первые трехсекционные трамваи «Витязь-М» начали работать на улицах Москвы в марте 2017 года, а сейчас ими уже полностью укомплектовано трамвайное депо имени Н.Э. Баумана: 120 вагонов курсируют на шести маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы.

В 2018 году в Октябрьское трамвайное депо Москвы поступили два тверских трамвая, и выйти на маршруты они должны уже в течение месяца. Всего в этом году тверское предприятие должно поставить ГУП «Мосгортранс» ещё около ста трамвайных вагонов, а в 2019 году — общее число отправленных в Москву трамвайных вагонов из Твери достигнет 300 единиц.

Добавим, что трамваи «Витязь-М», а также новые модели «Богатырь», также тверского производства, в декабре 2017 года начали работать и на маршруте №100 в Санкт-Петербурге.