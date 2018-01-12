Москва, 12 января, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации 12 января завершит прием документов от кандидатов, которых выдвинули на президентские выборы партии. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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«В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РФ, утвержденным постановлением ЦИК РФ от 18 декабря 2017 г. № 115/940−7, ЦИК РФ проводит прием документов от кандидатов на должность президента РФ, (…) выдвинутых политическими партиями — по 12 января 2018 года включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявления в ЦИК представители партий могут до полуночи. Прием документов от самовыдвиженцев уже завершен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в России пройдут 18 марта 2017 года.

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