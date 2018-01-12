Белгород, 12 января, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Белгородскую область 12 января не прибывал заминированный поезд из Донецка. Официальное сообщение об этом было опубликовано пресс-службой Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Марина Каширская ИА REGNUM Поезда

Утром 12 января в СМИ и соцсетях появилась информация о прибытии в Белгородскую область поезда, в одном из вагонов которого находилось взрывное устройство. По противоречивым данным, состав следовал из Донецка или Луганска.

Предполагаемое взрывное устройство было обнаружено при осмотре на железнодорожной станции Валуйки-Сортировочные.

Однако, по данным МВД, эта информация не подтвердилась. На месте происшествия была обнаружена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. У устройства отсутствовал запал, поэтому опасности оно не представляло.