Москва, 12 января, 2018, 13:38 — ИА Регнум. В 2017 году южнокорейская компания Kia смогла продать в нашей стране 181 тыс. 947 автомобилей, таким образом, по сравнению с показателями 2016 года продажи автопроизводителя выросли на 21,6%, об этом 12 января сообщила пресс-служба Kia Motors Rus.

Ihm Min-hyauk Логотип Kia

Kia Rio продолжает оставаться безусловным лидером продаж марки, за обозначенный период в России было продано 96 тыс. 689 экземпляров данной модели, что на 10,3% больше, чем в 2016 году.

На втором месте во внутреннем рейтинге продаж стоит кроссовер Kia Sportage, его в 2017 году решили приобрести 24 тыс. 611 покупателей, модель показывает солидный рост продаж — 29,5%.

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Третье место по объёму продаж в компании занимает автомобиль Kia cee'd, в 2017-м в России было продано 15 тыс. 246 этих машин, рост продаж — 1,1%.

В компании отмечают, что согласно результатам исследования продаж, в 2017 году положительную динамику показали 10 из 12 моделей, представленных на авторынке России.

Напомним, ранее СМИ опубликовали рейтинг самых непопулярных автомобилей 2017 года, в ТОП-5 антирейтинга попали: FAW Besturn X80, Foton Savana, Toyota Prius, Lifan Murman и Haval H6 Coupe.