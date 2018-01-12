Москва, 12 января, 2018, 10:20 — ИА Регнум. У иностранных спецслужб всегда есть свой агент среди российской оппозиции, которого они поддерживают, и если Алексей Навальный не сможет реализовать задачи Запада, то его место займет другой политик. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом журналистам заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Американская поддержка

«Раньше Григория Явлинского поддерживали — списали, он устарел. Бориса Немцова поддерживали — он ушел из жизни, Владимира Рыжкова — он слабый. Сейчас Навальный — если он не сможет, Дмитрий Гудков на подходе, Гудков не сможет — будет Илья Яшин. Всегда у них есть свой агент на ближайшие 5−10 лет», — заявил Жириновский.

По его словам, тот факт, что в Евросоюзе и США интересуются жизнью представителей российской оппозиции и защищают их позиции, говорит о том, что у таких политиков есть поддержка из-за рубежа.

«Когда я говорю, что Навальный — агент чужой страны, мне говорят — докажите. Так вот доказательства — только за него хлопочет и Брюссель, и Вашингтон»,— подчеркнул Жириновкий.