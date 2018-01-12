Москва, 12 января, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Учёные из России и Болгарии выяснили, что космонавты в течение жизни смогут совершить только один полёт к Марсу без риска для здоровья. Об этом сообщается в журнале Icarus.

Nasa Марс

Учёные проанализировали данные приборов, которые были получены космическим аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) миссии «ЭкзоМарс». Согласно этим данным, главной опасностью для человека является высокий уровень радиации, вызванный космическими лучами.

По словам учёных, за время полёта к Марсу и обратно экипаж корабля получит около 60% от дозы радиации, которая максимально допустима для всей карьеры космонавта.

Отмечается, что космонавт, отправившийся к Марсу, получит около 0,7 зиверта ионизирующего излучения. При этом на МКС человек получает около 0,3 зиверта в год. Для Земли эта цифра составляет 2,4 миллизиверта в год.

Напомним, российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter был запущен в марте 2016 года и достиг орбиты Марса в октябре 2016 года. Зонд был создан по программе «ЭкзоМарс» для изучения красной планеты.

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