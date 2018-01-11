Вашингтон, 12 января, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Отношения президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, «очень хорошие», заявил американский лидер в интервью газете Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном», — заявил Трамп.

При этом американский президент пояснил, что стремится поддерживать с людьми хорошие отношения.

«Я думаю, вы удивлены», — добавил Трамп.

Напомним, американский президент неоднократно называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и высказывал угрозы в адрес Северной Кореи. Так, 6 января Трамп заверил общественность, что готов к прямым переговорам с Пхеньяном и что «верит в переговоры».

При этом Трамп сказал, что переговоры без предварительных условий — это не то, что он имел в виду. Глава Северной Кореи знает о серьезности угроз Трампа уничтожить Северную Корею.

«Он знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент, — сказал Трамп. — Он понимает это».

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