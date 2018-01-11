Вашингтон, 12 января, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Американская компания Virgin Galactic провела успешное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity, сообщается 11 января на официальном сайте компании.

Ronrosano Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity

Компания утверждает, что суборбитальный аппарат, рассчитанный на туристические полеты, совершил успешный полет над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Управляли кораблем два пилота, которые заявили об успешном тестировании систем управления.

Для совершения тестового полета аппарат отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo и спланировал на землю при выключенных двигателях, Теперь компания Virgin Galactic готовится к проведению аналогичного полета, но уже с включенным двигателем корабля.

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