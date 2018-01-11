Нижний Новгород, 12 января, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области внес на рассмотрение парламентариев законопроект, который предполагает увеличение бюджетных расходов на содержание депутатов и их помощников. В частности, компенсации за депутатскую деятельность могут вырасти на 35%, зарплаты помощников — на 10%, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

К расходам на компенсацию депутатской деятельности относится плата за аренду приемных парламентариев, оплата услуг связи, ЖКХ и транспортных расходов, а также средства на проведение встреч с избирателями. Сумма депутатской компенсации не индексировалась в течение трех лет и составляет 185 тыс. рублей в год.

Зарплату помощникам, считают в профильном комитете тоже следует повысить, поскольку сейчас она ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) и составляет 7,8 тыс. рублей. Согласно федеральному законодательству с 1 января МРОТ составляет 9 489 тыс. рублей. Фонд оплаты труда помощников, которых каждый депутат может иметь не более семи человек, предлагается повысить на 10%.

В Заксобрании работают 50 депутатов. Таким образом, в случае принятия законопроекта расходы на компенсации депутатам вырастут на 3,25 млн рублей — с 9,25 до 12,5 млн рублей в год. На увеличение зарплат помощников потребуется 4,1 млн рублей, всего расходы бюджета на эти цели вырастут на 7,35 млн рублей.

Сейчас на постоянной основе в нижегородском парламенте работают 13 депутатов, то есть на их зарплаты также тратятся бюджетные средства. Заработная плата парламентария состоит из оклада в размере около 74 тыс. рублей и премии с надбавками в размере не менее 50%, информирует «КоммерсантЪ». По данным издания, средняя зарплата депутата в Заксобрании Нижегородской области составляет 140 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средняя зарплата в Нижегородской области по состоянию на сентябрь 2017 года составляла около 29 тыс. рублей. Власти планируют к 2020 году увеличить зарплату жителей области до 35 тыс. рублей.

При этом по данным Нижегородстата, реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились по итогам года на 4,1%.