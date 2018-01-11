Нью-Йорк, США, 12 января, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН намерен в ближайшее время направить миссию в Афганистан, 11 января сообщает Associated Press.

Jaffnaanna Вертолёт ООН в Афганистане

По словам председателя СБ ООН в январе 2018 года, представителя Казахстана Кайрата Умарова, поездка предоставит членам Совбеза возможность получить представление о потребностях и перспективах среднеазиатской страны.

Умаров отметил, что СБ ООН не направлял миссию в Афганистан в течение семи лет, и он пока не может назвать точную дату поездки. Однако председатель заявил, что надеется лично возглавить миссию.

Председатель СБ ООН надеется, что миссия сможет привести к прогрессу в переговорах между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это должен быть внутриафганский процесс, контролируемый афганским народом, но мы, как международное сообщество, можем помочь им в достижении этой цели», — отметил Умаров.

Напомним, с момента вторжения войск США и НАТО в Афганистан в 2001 году прошло уже 17 лет, однако движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор контролирует большую часть страны — до 75% сельских районов страны подчиняется исламистам.