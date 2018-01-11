Вашингтон, 11 января, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Министерство финансов США прорабатывает введение новых санкций против России в соответствии с законопроектом, подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава ведомства Стивен Мнучин 11 января на пресс-конференции в Белом доме.

Санкции дяди Сэма

«Как мы уже говорили, мы работаем над этим. Результат будет объявлен в ближайшее время. Это то, на чём мы сконцентрированы», — сказал министр финансов.

Речь идёт о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был подписан Дональдом Трампом 2 августа 2017 года и предусматривает санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Несмотря на то, что сам глава Белого дома имел претензии к документу, он был принят подавляющим большинством в Сенате и Палате представителей, что сделало невозможным наложение президентом вето на законопроект.

Предусмотренные законом санкции затрагивают главным образом финансовый и энергетический секторы. В частности, срок кредитования российских банков, в отношении которых введены санкции, сокращается до 14 дней. До 30 дней уменьшается срок финансирования компаний нефтегазового сектора.

Также санкции направлены против крупны российских энергетических проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Законом разрешается принимать меры против компаний, которые инвестируют в строительство российских газопроводов свыше $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Принятый в США документ вызвал сильное неприятие в Евросоюзе, так как может нарушить связи между ЕС и России в энергетической сфере и нанести ущерб интересам европейских компаний. Очевидно, что Вашингтон делает всё возможное, чтобы не дать Европейскому союзу получать дешёвые энергоносители из России и склонить его к закупкам дорогого сжиженного газа из США.