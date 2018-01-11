Лондон, 11 января, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent росла до $70,05 за баррель, что на 1,2% больше, чем на закрытии торгов накануне.

Однако удержать достигнутый уровень не удалось и позднее стоимость одного барреля опустилась до $69,80.

Напомним, в последний раз цена на нефть Brent превышала $70 в начале декабря 2014 года.

Ранее сегодня в ходе торгов цена на лёгкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) также обновила максимум декабря 2014 года, превысив отметку в $64 за баррель.

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