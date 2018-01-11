Москва, 11 января, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Естественный прирост в России сменился резкой убылью населения: если в 2016 году число жителей в стране стало больше на 20,3 тыс. человек, то в январе-октябре 2017 года численность сократилась почти на 115 тыс. человек. Родились по итогам десяти месяцев 1418,1 тыс. детей, в то же время умерли 1588,1 тыс. человек. Прирост населения зарегистрирован в 27 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Коэффициент рождаемости (в расчёте на 1 тыс. человек населения) в России в январе-октябре 2017 года составил 11,6 (в 2016 году — 13). Из округов лидерами по уровню рождаемости являются Северо-Кавказский (14,9) и Уральский (12,7), аутсайдерами — Центральный (10,6) и Южный (11,1).

Что касается регионов, то самая высокая рождаемость зафиксирована в Туве (22 на 1 тыс. человек населения), далее идут Чечня (21), Ингушетия (16,6), Дагестан (16,4), Алтай (15,9), Ненецкий АО (15,7), Бурятия (14,7), Якутия и Тюменская область (14,5). Минимальная рождаемость — в Ленинградской области (8,5), следом идут Мордовия (8,6), Тамбовская область (8,7), Тульская и Пензенская области (9,1), Смоленская область (9,2) и Саратовская область (9,5).

Смертность в России за указанный период снизилась с 12,8 до 12,5 человека в расчёте на 1 тыс. жителей. Самый высокий коэффициент смертности — в Приволжском федеральном округе (13,3), минимальный — на Кавказе (7,6). При этом в разрезе регионов наиболее высокая смертность отмечена в Центральном и Северо-Западном федеральном округах: Псковской области (17,7), Новгородской области (17,2), Тверской области (17), Тульской области (16,7), Владимирской, Ивановской и Орловской областях (15,9). Минимальная смертность — в Ингушетии (3,2), в числе лидеров также Чечня (4,5), Ямало-Ненецкий АО (5,2) и Дагестан (5).

Согласно данным Росстата, естественный прирост сменился убылью: если в 2016 году коэффициент составил +0,2 (в расчёте на 1 тыс. человек населения), то в январе-октябре 2017 года он упал до — 0,9. Прирост произошёл на Кавказе (+7,3) и Уральском федеральном округе (+0,8), на прежнем уровне остался показатель в Дальневосточном ФО. В остальных округах наблюдалась убыль населения, наибольшая — в Центральном федеральном округе (-2,4).

Прирост населения зарегистрирован в 27 регионах страны, при этом в Северо-Кавказском федеральном округе — во всех регионах, а максимальный прирост в РФ отмечен в Чечне (+16,5).

В Центральной России прирост обеспечила только Москва (+1,3 в расчёте на 1 тыс. человек населения), в Северо-Западном округе — Санкт-Петербург (+1,2) и Ненецкий АО (+7,1), в Южном федеральном округе — Калмыкия (+0,8) и Астраханская область (+0,6), в Поволжье — Татария (+1), на Урале — Югра (+8), Ямало-Ненецкий АО (+9,1) и Тюменская область (+3,6), в Сибири — Алтай (+6,2), Бурятия (+4), Тува (+13,2), Забайкалье (+1,6), Красноярский край (+0,2), Иркутская область (+0,4) и Томская область (+0,3), на Дальнем Востоке — Якутия (+6,4), Камчатский край (+0,7), Сахалинская область (+0,9) и Чукотка (+4,5).

В группе аутсайдеров — Псковская область (-8,1), Тульская область (-7,6), Тверская область (-7,1), Новгородская область (-6,8), Смоленская область (-6,5), Орловская область (-6,3), Ивановская область (-6,2).